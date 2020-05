Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in das Gebäude eines Energieversorgers in der Eltastraße

Tuttlingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 04 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in das Gebäude eines Energieversorgers in der Eltastraße einzubrechen. Hierzu machte sich der Unbekannte an einem Fenster am Hintereingang des Gebäudes zu schaffen, entfernte ein angebrachtes Fliegengitter und eine Schachtabdeckung. Allerdings hatte der Täter nicht mit der Anwesenheit eines Security-Mitarbeiters im Gebäude gerechnet. Als der Einbrecher den Sicherheitsmann wahrnahm, flüchtet der Täter sofort zu Fuß vom Gelände. Die Polizei Tuttlingen hat zu dem versuchten Einbruch entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell