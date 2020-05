Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall (28.05.2020)

Stockach (ots)

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr an der Einmündung Tuttlinger Straße / Zoznegger Straße ereignet hat. Ein 63-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Zoznegger Straße in Richtung Innenstadt und kollidierte an der Einmündung mit einem Volvo eines 55-Jährigen, der die Tuttlinger Straße befuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

