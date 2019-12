Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Feuerwerk führt zu Brandgefahr

Ein Strohballen drohte am Sonntag in Herbrechtingen zu brennen.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr sollen laut Polizeiangaben Unbekannte auf einem Weg beim Kinderfestplatz eine Batterie angezündet haben. Das Feuerwerk stellten sie auf einen Strohballen. Der glimmte danach und drohte zu brennen. Ein Zeuge hatte das bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten traten das glimmende Stroh aus. Noch unklar ist der Polizei, wer die Feuerwerksbatterie entzündete und woher der Strohballen stammt. Hinweise bitte an die Polizei in Giengen (Tel. 07322/96530).

Ratschläge für die Anwendung von Feuerwerkskörpern:

- Das Abbrennen ist grundsätzlich nur an Silvester und Neujahr erlaubt. Weitere Einschränkungen zu den Tageszeiten und den Örtlichkeiten erfragen Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung. - Silvesterfeuerwerk nur in regulären Geschäften kaufen, um zugelassenes und damit sicheres Feuerwerk zu erhalten. - Zugelassene Böller sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch weitgehend sicher, deshalb: Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen und auch einhalten. - Nur Feuerwerkskörper verwenden, die keine Mängel aufweisen. Fehlgezündete Feuerwerkskörper nicht wieder anzünden, sondern entsorgen. - Feuerwerkskörper nur auf ebenen und freien Flächen abbrennen. - Immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten. - Sind an Feuerwerkskörpern Hilfsmittel zum sicheren Stand (z.B. Klappfüße) vorhanden, diese unbedingt nutzen. - Zum Abschuss von Raketen geeignete "Rampen" (z.B. schwere Flaschen) verwenden. - Äste, Balkone oder andere Hindernisse dürfen nicht in der Flugbahn der Feuerwerkskörper sein. - Das Abbrennen von Feuerwerk in geschlossenen Räumen ist gefährlich und deshalb verboten. - Funktioniert das Feuerwerk nicht, mindestens 15 Minuten warten und sich in dieser Zeit nicht nähern. Danach kann das Feuerwerk zum Beispiel in einen mit Wasser gefüllten Eimer gelegt und anschließend im Hausmüll entsorgt werden. Das Informationsblatt der Polizei zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk kann kostenlos im Internet unter https://praeventi on.polizei-bw.de/praevention/umgang-mit-silvesterfeuerwerk/ heruntergeladen werden. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

