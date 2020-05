Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Heiligenbronn) Baucontainer aufgebrochen und diverse Baumaschinen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter auf dem Gelände der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn an der Bonaventura-Hauser-Straße einen im Bereich einer Turnhalle aufgestellten Baucontainer aufgebrochen und daraus diverse Baumaschinen entwendet. Der Zugang des Containers war zuvor zusätzlich mit einem davor abgestellten Gabelstapler gesichert. Vermutlich mit einem zufällig passenden Schlüssel setzten die Täter zunächst den Stapler einige Meter zurück und durchtrennten dann mit einem Bolzenschneider ein an der Containertür angebrachtes Vorhängeschloss. Sich so Zugang zum Baucontainer verschafft, entwendeten die Einbrecher schließlich zwölf verschieden Maschinen, darunter eine Stichsäge der Marke Metabo, einen Akku-Schleifer, drei Akku-Bohrer und eine Schlagbohrmaschine der Marke Hilti sowie ein Lasergerät und verschieden andere Baugerätschaften im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Die Polizei Schramberg ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Behinderteneinrichtung Stiftung St. Franziskus gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell