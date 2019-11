Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Werkzeug und Arbeitsmaschinen aus Firmenfahrzeugen entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitag, 01. November 2019, 12:00 Uhr, bis Montag, 04. November 2019, 4:50 Uhr, ein Firmengelände in der Wissmannstraße und brachen in insgesamt zwei Pkw sowie zwei Transporter ein. Zuvor überwanden sie gewaltsam die Umzäunung des Geländes.

Aus allen Firmenfahrzeugen wurden hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1307560).

