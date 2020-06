Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebstähle aus Pkw im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Stadtteil Schinkel machten sich Unbekannte an zwei Fahrzeugen zu schaffen. In der Thomasburgstraße warfen sie am Sonntag, zwischen 0 und 11.35 Uhr, die Seitenscheibe eines schwarzen Opel Corsa ein. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen die Täter eine Geldbörse samt Inhalt. In der Kölner Straße schlugen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Sonntagmorgen (10.15 Uhr) an einem grauen VW Golf eine Seitenscheibe ein. Aus dem Inneren des Wagens erbeuteten die Diebe eine geringe Menge Münzgeld. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

