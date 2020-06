Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigung an Gesamtschule

Osnabrück (ots)

Auf dem Gelände der Gesamtschule Schinkel an der Windthorststraße, trieben zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen Unbekannte ihr Unwesen. Sie setzten eine Mülltonne in Brand, schlugen eine Fensterscheibe ein und beschädigten zwei Fahrradständer. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

