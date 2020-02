Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied 21.02.2020 - 23.02.2020

Dienstgebiet der PI Neuwied (ots)

1. FALSCHE TELEKOM-MITARBEITER 56567 Neuwied, In der Schleth 20 21.02.2020, 08.15 Uhr Durch die Telekom wurde hiesiger Dienststelle ein Fall von Kabeldiebstahl gemeldet. Durch Anwohner wurden gegen 08.15 Uhr vier Männer bemerkt, die mit einem weißen Bus und einem grünem PKW an dem dortigen Kabelschacht "gearbeitet" hätten. Laut Telekom waren dort keine Arbeiter der Firma gewesen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

2. FALSCHE POLIZEIBEAMTE 56566 Neuwied, Freiherr-vom-Stein-Straße 21.02.2020, 13.57 Uhr Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass es zu einem versuchten Enkeltrick zum Nachteil seiner Mutter gekommen sei. Diese wurde durch einen vermeintlichen Verwandten angerufen, welcher in Geldnot stecken würde und 38.000 Euro bräuchte. Wenig später wurde die Frau von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, welcher angab, den Trickbetrüger überführen zu wollen. Aus Sicherheitsgründen soll die GS die 110 anrufen. Diese wurde jedoch misstrauisch und beendete das Telefonat.

3. VERKEHRSUNFALL MIT HOHEM SACHSCHADEN 56567 Neuwied, Schultheiß-Damen-Straße 21.02.2020, 17.00 Uhr Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden kam es in der Schultheiß-Damen-Straße. Hier wollte ein PKW vom rechten Fahrbahnrand aus anfahren. Ein in gleicher Richtung fahrender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den einfahrenden PKW auf. Dieser wurde zurück an den rechten Fahrbahnrand, der auffahrende PKW gegen eine Hauswand geschleudert. An beiden PKW entstand Totalschaden, vor Ort waren Kräfte des DRK, der Feuerwehr und der Polizei.

4. VERKEHRSUNFALLFLUCHT 56564 Neuwied, Sohler Weg 20.02.2020, 06.00 Uhr - 15.00 Uhr Bereits am 20.02. ereignete sich auf einem Firmenparkplatz im Sohler Weg eine Verkehrsunfallflucht. Durch einen daneben parkenden und dann davonfahrenden PKW wurde ein schwarzer PKW BMW nicht unerheblich beschädigt. Zum flüchtigen Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

5. VERHINDERTE TRUNKENHEITSFAHRT 56564 Neuwied, Junkerstücke McDonalds 22.02.2020, 22.09 Uhr Durch Zeugen wurde ein 24-jähriger Mann mitgeteilt, der auf dem Parkplatz des McDonalds in einen weißen Opel Corsa gestiegen sei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der stark alkoholisierte Mann anschließend davonfahren wolle. Es konnte vor Ort nicht ermittelt werden, wie der Mann bzw. der Opel Corsa dorthin gekommen waren. Zeugen, die etwas zu einer Fahrt sagen können werden gebeten sich unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

6. Weiterhin kam es karnevalsbedingt zu diversen Einsätzen anlässlich von Schlägereien oder Pöbeleien auf Veranstaltungen oder in deren Umfeld. Durch die Polizei Neuwied wurden hierbei Personalien festgestellt, Strafanzeigen gefertigt und Platzverweise ausgesprochen.

