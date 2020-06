Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 27-Jähriger durch Unbekannte schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Im Schlossgarten wurde in der Nacht zu Montag ein 27-Jähriger von vermutlich zwei Tätern angegriffen und schwer verletzt. Ein Zeuge beobachtete gegen 03 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung und alarmierte die Polizei. Die unbekannten Angreifer entfernten sich nach der Tat in Richtung Neuer Graben und die Beamten entdeckten den 27-Jährigen im Bereich Hans-Böckler-Straße/Schlosswall. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, oder Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3103 zu melden.

