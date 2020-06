Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht in Lüstringen

Osnabrück (ots)

Am Ziegeleiplatz wurde am Montag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr ein Ford Kuga angefahren und beschädigt. Das Auto stand in Höhe der Hausnummer 1 auf einem Parkstreifen, als vermutlich ein Radfahrer gegen den weißen SUV stieß und sich anschließend entfernte, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell