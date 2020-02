Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bobbycars geklaut

Altena (ots)

Am Wochenende wurde eine Kindertagespflege an der Hermann-Voß-Straße bestohlen. Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem an der Sauerlandhalle gelegenen Gelände, beschädigten ein Klettergerüst und klauten zwei Bobbycars und einen klappbaren Kinderwagen. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0.

