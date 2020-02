Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stellen Hund mit Wurst ruhig

Hemer (ots)

Am Samstag zwischen 17 und 19.20 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Clara-Schumann-Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf. Der Hund wurde mit einer Wurst aus dem Kühlschrank ruhig gestellt. Während der oder die Täter die erste Etage durchwühlten, kamen die Söhne nach Hause. Sie entdeckten die offene Wurst-Dose in der Küche und hörten sehr laute Geräusche. Als sie riefen, ergriffen die ungebetenen Gäste die Flucht über den Balkon. Dabei rissen sie ein Absturzgitter aus der Verankerung. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

