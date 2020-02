Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufgebrochener Zigarettenautomat im Wald

Halver (ots)

Ein Spaziergänger hat am Freitag gegen 11.50 Uhr im Wald Im Sumpf einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten gefunden. Das Gerät lag etwa fünf Meter neben einem Wirtschaftsweg, der in ein angrenzendes Waldstück führt, aufgeklappt auf dem Boden. Geld und Glimmstängel wurden herausgenommen. Der Betreiber des Automaten wurde über den Fund informiert. Das Gerät hing ursprünglich in der Marktstraße.

