POL-MK: Schwein gehabt

Altena (ots)

Polizeibeamte wurden heute Morgen nach Evingsen gerufen. An der Ihmerter Straße bemerkte eine Passantin gegen 10.30 Uhr ein freilaufendes Hängebauchschwein. Sie griff erst zum Telefonhörer und verständigte die Polizei. Dann packte sie sich das Schweinchen und hielt es in Schach. Die Polizisten verfrachteten das Hängebauchschwein, das auf den Namen "Ursel" hört, kurzerhand in den Streifenwagen und brachten es zurück zu seiner Besitzerin. Schwein gehabt.

