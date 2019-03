Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 19.35 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mazda-Fahrer die Hubertus-Liebrecht-Straße in Biberach. Im weiteren Verlauf wollte er in die K7532 einbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 21-Jährige, die dort mit ihrem VW Golf unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Pkw der jungen Frau noch auf einen wartenden VW Polo geschoben, mit dem eine 22-jährige Frau unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

