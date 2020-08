Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung PK Friesoythe vom 15./16.08.2020

Friesoythe - Tödlicher Verkehrsunfall

Auf der Altenoyther Straße in Höhe der Lahe kam es am Samstagabend, gegen 22.10 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 29 Jahre alter Friesoyther befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Rtg. B401 kommend in Rtg. Altenoythe und kam aus ungeklärter Ursache Ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Pkw herausgeschnitten werden, was auch für die Einsatzkräfte eine große psychische Herausforderung darstellte. Die Altenoyther Straße wurde aufgrund des Unfalles fast 2,5 Stunden gesperrt.

Friesoythe - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 18.20 Uhr, geriet ein 43-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw auf der Barßeler Straße Ausgangs einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 24-jährigen Friesoytherin zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, an den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000,- Euro. Der 43-jährige Friesoyther stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke ( AAK: 2,71 Promille ). Der Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.

