Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Einen erheblichen Geschwindigkeitsverstoß stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Mittwoch, 12. August 2020, auf der Autobahn 1 fest.

Die Beamten waren gegen 16:50 Uhr auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und wurden in Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener von einem Motorrad überholt. Nach dem Durchfahren der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord überholte der Motorradfahrer mehrfach unter Nutzung des rechten Fahrstreifens, zwängte sich in einem weiteren Fall zwischen Mittelschutzplanke und einem Pkw auf dem linken Fahrstreifen vorbei und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h deutlich. Mit dem zivilen Messfahrzeug wurden mehrere Messvorgänge vorgenommen, von denen die verwertbaren Messungen eine gefahrene Geschwindigkeit von mehr als 200 Stundenkilometern ergaben. Um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern auf der vielbefahrenen Autobahn zu verhindern, wurde der Motorradfahrer im Ahlhorner Dreieck gestoppt.

Dem 25-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg wurde das Video am Kontrollort gezeigt. Er zeigte sich durchaus erschrocken über seine eigene Fahrweise. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das ein mehrmonatiges Fahrverbot zur Folge haben kann.

