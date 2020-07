Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Eschenburg-Wissenbach: Falsche Polizeibeamte

Abholer festgenommen

Polizei sucht weitere Geschädigte

Dillenburg (ots)

Gestern nahmen Polizisten einen 21-Jährigen Mann in Nordrhein-Westfahlen fest. Auf frischer Tat ertappten die Kriminalpolizisten den Abholer.

Der aus der Gemeinde Eschenburg stammende Mann hat in seiner Vernehmung mehrere Taten gestanden.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 21-jährige Deutsche bei einem Betrug in Eschenburg-Wissenbach offenbar als Bote fungierte. Die Geschädigte hat den Geldbetrag in einem Briefumschlag mit der Aufschrift "VR-Bank" auf dem Beifahrersitz ihres silberfarbenen Audi Cabriolets deponiert. Sie begab sich in den Rewe-Markt in der Straße "Im Seifen". Sodann begab sich der Abholer zu dem Auto und nahm den Umschlag mit seiner Beute an sich.

Die Geldabholung war irgendwann im Zeitraum vom 29.06.2020 bis gestern (07.07.2020).

Die Geschädigte hat die Tat bisher nicht zur Anzeige gebracht.

Wer kann Hinweise zu dem Opfer oder dem silberfarbenen Audi Cabriolet geben? Die Polizei bittet alle Geschädigten dringend sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und die Taten zur Anzeige zu bringen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

