Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kontrollen in Spielotheken

Zweiradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

in Garage eingebrochen

Dillenburg (ots)

Haiger und Dillenburg- Kontrollen in Spielotheken

Dillenburger Polizisten kontrollierten in der vergangenen Woche (28.06.2020 - 07.07.2020) mehrere Spielotheken im Stadtbereich Haiger und Dillenburg. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen und der Überwachung des Brandschutzes. In einer Spielhalle fehlten die vorgeschriebenen Prüfplaketten an einem Feuerlöscher. In einer weiteren Spielothek stellten die Ordnungshüter fest, dass die Notausgangstür verschlossen war. Hier kommt auf den Besitzer eine Strafanzeige wegen Beeinträchtigungen von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln zu. Der Mitarbeiter dieser Gaststätte bediente die Gäste ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung. Ein nach den Corona-Bestimmungen vorgeschriebenes Buch zur Eintragung der Personalien der anwesenden Gäste war nur lückenhaft aufgefüllt. Ordnungswidrigkeitsanzeigen nach dem Infektionsgesetzt leiteten die Beamten ein. Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen stellten die Polizisten keine fest.

Bischoffen/ B255 - Zweiradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Am vergangenen Samstag (04.07.2020) kontrollierten Polizisten des regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill auf der "Zollbuche" und am "Aartalsee". Zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr überprüften die Ordnungshüter 61 Zweiräder und ein Quad. Zwei Motorradfahrer und der Quadfahrer müssen ihre Fahrzeuge beim TÜV vorführen, da bei den Standgeräuschmessungen der dB-Wert jeweils zu hoch war. Offenbar hatten die Fahrer die Abgasanlagen nicht absichtlich verändert, so dass die Betriebserlaubnis nicht erlosch. Trotzdem werden die Fahrer die Anlagen umrüsten müssen. Am Sonntag (05.07.2020) kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge auf der Bundesstraße 255. 495 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr. 13 Fahrzeuge überschritten die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um mehr als 21km/h. Auf 5 Fahrer kommt sogar ein Fahrverbot hinzu. Spitzenreiter des Tages war ein Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis, der mit 141 Km/h gemessen wurde und ein Motorradfahrer, der die Kontrollstelle mit 159 km/h passierte. Weiterhin blitzten die Polizisten 12 Fahrer, die die Geschwindigkeit um bis zu 21 km/h überschritten. Auf sie kommt nun ein Bußgeld zu.

Hüttenberg-Hörnsheim: in Garage eingebrochen

Ungebetene Gäste brachen das Schloss einer Garage in der Straße "Lange Fören" auf und drangen in die Garage ein. Zwischen Samstag (04.07.2020), 19:00 Uhr und Montag (06.07.2020), 10:00 Uhr stahlen die dreisten Diebe insgesamt drei Arbeitsgeräte der Marke Stihl, eine Schubkarre und eine Benzinmotorsäge. Den Schaden beziffert die Polizei mit 2.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell