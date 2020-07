Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hyundai i10 angefahren

Nicht bezahlt und abgehauen

Frau lässt Rock und Seidentop mitgehen

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Hyundai i10 angefahren

Bislang hat sich noch niemand gemeldet, um den entstandenen Schaden an einem schwarzen Hyundai zu begleichen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der i10 parkte zwischen Mittwoch (01.07.2020), 12:00 Uhr und Donnerstag (02.07.2020), 18:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Mittelfeldstraße in Höhe der Hausnummer 17. Offenbar beim Ausparken aus einem gegenüberliegenden Parkplatz stieß der Unfallfahrer gegen die Stoßstange vorne links am Hyundai. Die Reparatur des Schadens wird 300 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn- Nicht bezahlt und abgehauen

62,50 Euro beträgt die offene Rechnung, die ein Unbekannter in einer Herborner Änderungsschneiderei in der Westerwaldstraße hinterließ. Bereits am Montag (29.06.2020) brachte der Mann drei Kleidungsstücke zum Ändern in die Schneiderei. Gestern (02.07.2020), um 10:30 Uhr, holte er, gemeinsam mit einer Frau, die Kleidungsstücke ab. Der englisch sprechende Unbekannte erklärte, er habe kein Geld bei sich. Er wolle zu einer Bank gehen um die Rechnung bezahlen zu können. Gemeinsam mit der unbekannten Frau und den drei Kleidungsstücken verließ er die Schneiderei. Der dreiste Betrüger soll 185 cm groß und 40-45 Jahre alt sein. Er war kräftig und hatte blonde Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, blaue Jeans und Turnschuhe. Die Frau war sehr schlank, 170 cm groß und etwa 20 Jahre alt. Ihre blonden langen Haare trug sie zu einem Zopf gebunden. Hinweise zu den beiden Betrügern erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn - Frau lässt Rock und Seidentop mitgehen

Gestern, (02.07.2020) um 17:20 Uhr sah sich eine Frau zunächst die Kleidungsstücke auf dem Kleidungsständer vor einem Modeladen in der Hauptstraße an. Von dem Ständer nahm die Unbekannte einen Rock und ein Seidentop. Statt samt Klamotten in das Ladengeschäft zu gehen und ihre Ware zu bezahlen, flüchtete die dreiste Diebin in Richtung Bahnhof Herborn. Eine Zeugin beschreibt die Diebin als europäisch aussehend, mit einer sportlich schlanken Figur und langen, dicken Haaren mit Pony. Die Frau soll etwa 175cm groß und 40-50 Jahre alt sein. Sie trug ein rotes T-Shirt mit einer blauen Stoffweste, blaue Jeans und flache Schuhe, vermutlich Sneakers und einem schwarzen Rucksack. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

