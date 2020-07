POL-LDK: Eschenburg, Dillenburg, Driedorf und Mittenaar Bürger sind auf der Hut - Falsche Polizeibeamte ohne Beute

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Eschenburg, Dillenburg, Driedorf und Mittenaar Bürger sind auf der Hut - Falsche Polizeibeamte ohne Beute

Eschenburg, Dillenburg, Driedorf und Mittenaar:

Zahlreiche Anrufer meldeten am Dienstag (01.07.2020) zwischen 15:20 Uhr und Mittwoch (02.07.2020), 02:30 Uhr wieder Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte.

Die vermeintlichen Kriminalbeamten gaben vor, die Angerufenen warnen zu wollen. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden.

Die Anrufer wollten den Eindruck erwecken, das Hab und Gut der Leute schützen zu wollen, weshalb danach gefragt wurde, ob und wie viele Wertsachen im Haus sind.

Werden diese Fragen beantwortet muss man damit rechnen, dass die falschen Polizeibeamten vorbeikommen und das Vermögen zwecks Sicherung abholen. Dass es sich hier um eine Gaunermasche handelt, haben die Angerufenen erkannt. Keinem der Anwohner, die die Polizei über den Betrugsversuch informierten ist ein Schaden entstanden, weil sie das Gespräch rechtzeitig abbrachen und keine Angaben zu möglichen Wertsachen machten.

Weil weiterhin damit gerechnet werden muss, dass Betrüger auf diese Art und Weise versuchen den Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen warnt die Polizei immer wieder und gibt folgende Tipps: - Wenn die Polizei bei Ihnen anruft, erscheint nie die Rufnummer 110 in ihrem Telefondisplay - Gibt sich der Anrufer Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110 (ohne Vorwahl!). Schildern Sie der Polizei selbst den Sachverhalt. - Geben Sie Personen am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse - Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

- Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z. B. zu den Betrugsphänomenen "Anrufe falscher Polizeibeamter", "Enkeltrick" oder "Schockanrufe" finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

