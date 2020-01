Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200116-3: Autofahrerin leicht verletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 84-Jähriger übersah beim Einbiegen eine andere Autofahrerin.

Der 84-jährige Autofahrer fuhr am Mittwoch (15. Januar) gegen 14:00 Uhr von einem Parkplatz auf der Orrer Straße nach links in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er eine Autofahrerin (27), die auf der Orrer Straße in Richtung Sinnersdorfer Straße fuhr. Der 84-Jährige touchierte die 27-Jährige so mit seinem Wagen, dass sie ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie mit einem 67-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Wagen der 27-Jährigen nach hinten geschoben und gegen die Front einer 59-Jährigen Ford-Fahrerin geschoben. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Orrer Straße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Zwei der beteiligten Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. (akl)

