Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Roten Bus mit erheblichen Schäden abgestellt / Unfallstelle unbekannt / Polizei sucht Zeugen - Offenbach

(neu) Bei den Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach der Unfallstelle und bittet zudem die Bevölkerung um Mithilfe. Am Donnerstag meldete sich die Mitarbeiterin eines Transportunternehmens zusammen mit einem Fahrer bei der Offenbacher Polizei. Nach ihren Schilderungen sei das Fahrzeug vermutlich am vergangenen Wochenende an einem Unfall beteiligt gewesen. Wo und was genau passiert ist, konnte oder wollte der Fahrer gegenüber den Beamten allerdings nicht sagen und ließ sich bislang auch nicht ermitteln. Fest steht nur, dass der rote Ford Transit mit Mainzer Kennzeichen (MZ) am Montag mit erheblichen Beschädigungen von Höhe von rund 8.000 Euro in der Rhönstraße aufgefunden wurde. Wie er dorthin kam, steht noch nicht fest, zumal der Wagen nicht mehr fahrbereit ist. Daher bitten die Ermittler nun Zeugen, die etwas über eine Unfallstelle sagen können oder Hinweise geben können, wer den Wagen abgestellt hat, sich unter der Rufnummer 06183 911550 zu melden.

2. Uhren und Zigarren entwendet - Seligenstadt

(neu) Bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft am Freihofplatz in Seligenstadt haben Unbekannte Uhren und Zigarren im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr und Freitagmorgen, 6.30 Uhr. Um an die Beute zu gelangen, brachen die Täter mehrere Vitrinen auf, wodurch ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Wie die Unbekannten in den Verkaufsraum gelangen konnten, wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Zeugen, die in dem betreffenden Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden um Anruf unter 069 8098-1234 gebeten.

Bereich Main-Kinzig

1. Schwarzer Range Rover gestohlen - Maintal/Hochstadt

(fg) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen in der Klingstraße geparkten Range Rover gestohlen. Die Autodiebe rissen sich den schwarzen Geländewagen in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, unter den Nagel. Am SUV waren MKK-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 58 angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl machen können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Wer sah den Jaguar davonfahren? - Langenselbold/Landesstraße 3271

(fg) Der Fahrer eines grünen Jaguars hielt nach einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 3271 mit einem verletzten 20-Jährigen nicht an, sondern machte sich davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise. Kurz vor 15 Uhr war der 20 Jahre alte Mann aus Nidda in seinem weißen Ford Fiesta auf der Landesstraße 3271 aus Langenselbold kommend in Richtung Gründau unterwegs. Nachdem er den Ortsausgang passiert hatte, beabsichtigte der Fahrer des grünen Jaguar den vorausfahrenden Fiesta zu überholen und beschleunigte. Aufgrund des Gegenverkehrs scherte der Jaguar-Fahrer wieder auf den rechten Fahrstreifen ein und schnitt den Wagen des jungen Mannes aus Nidda. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich dieser mit seinem Auto nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde er leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Fluchtermittler bitten um Hinweise und sind hierfür unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu erreichen.

Offenbach, 07.02.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

