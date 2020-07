Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: schwarzer VW Golf beschädigt

Unfallfahrer flüchtet

Mountainbike gestohlen

Dillenburg (ots)

Herborn- schwarzer VW Golf beschädigt

500 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen VW kosten. Offenbar beim Ein- oder Aussteigen beschädigte ein Unbekannter den Golf. Das schwarze Auto parkte zwischen Sonntag (28.06.2020) und Montag (29.06.2020) auf dem Schotterparkplatz in der Kaiserstraße. Wer kann Hinweise zu der Person geben, die den VW Golf an der Beifahrerseite zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr beschädigte? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Dorlar - Unfallfahrer flüchtet

Am Montag (29.06.2020) fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer auf der Landesstraße 3020 von Lahnau in Richtung Garbenheim. Ein ihm aus Garbenheim entgegenkommender weißer Transporter geriet plötzlich auf die Fahrspur des A4-Fahrers. Der aus einem Wetzlarer Stadtteil kommende 31-Jährige musste ausweichen, um einen Frontalcrash zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver stieß er mit seinem schwarzen A4 gegen die Schutzplanke. Der Unfallschaden am Audi wird mit 3.000 Euro beziffert. Der Fahrer des weißen Transporters flüchtete von der Unfallstelle. Wer hat den Unfall um 22:30 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Mountainbike gestohlen

Rund 450 Euro war das Mountainbike wert, das ein Unbekannter am Dienstag (30.06.2020) zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz am Haarplatz gestohlen hat. Das schwarz-rot-blaue Rad des Herstellers "Bulls" stand neben dem Parkscheinautomaten. Hinweise zu dem dreisten Dieb erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell