Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendliche auf Schulgelände erwischt

Ludwigsburg (ots)

Zwei Jugendliche hatten sich ihre frühmorgendliche Unternehmung mit Sicherheit anders vorgestellt, als sie am Freitag gegen 4:25 Uhr in Böblingen auf einem Schulgelände in der Geschwister-Scholl-Straße von Polizeibeamten erwischt wurden. Ein Zeuge hatte zunächst den 16-Jährigen und seinen 17-jährigen Begleiter dabei beobachtet, wie die Beiden über einen Zaun in einen Hinterhof der Schule geklettert waren. Anhand des Scheins von Taschenlampen war dann zu erkennen, dass die Jugendlichen vermutlich um das Schulgebäude schlichen und hineinleuchteten. Es waren wohl auch verdächtige Geräusche zu hören. Während die verständigten Polizeibeamten das Gelände umstellten, versteckten sich die Beiden auf dem Areal. Als sie bei der anschließenden Durchsuchung entdeckt wurden, versuchten sie zwar noch zu flüchten, konnten aber schnell gestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beiden den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

