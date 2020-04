Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Vereinsräumlichkeiten aufgebrochen - Zeugen gesucht; Bönnigheim: Einbrecher nimmt Grillzange und Getränke mit - Zeugenhinweise erbeten

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Großsachsenheim: Vereinsräumlichkeiten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Die Vereinsräumlichkeiten eines Sportvereins in der Straße "Steingrube" in Sachsenheim-Großsachsenheim wurden zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 16:00 Uhr, durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen und durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde vermutlich nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 274060 entgegen.

Bönnigheim: Einbrecher nimmt Grillzange und Getränke mit - Zeugenhinweise erbeten

Ein Einbrecher brach zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 16:50 Uhr, den Holzschuppen eines Vereins in der Forststraße in Bönnigheim auf und nahm mehrere Getränke und eine Grillzange mit. Der Wert der gestohlenen Getränke war aktuell noch nicht berechnet. An den Schlössern entstand ein Sachschaden von circa 30 Euro. Der Polizeiposten Bönnigheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07143 22414.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell