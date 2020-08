Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand einer Waldfläche in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Erneut hat am Mittwoch, 12. August 2020, gegen 12:40 Uhr, eine Waldfläche im Kiebitzweg in Wildeshausen gebrannt. Wie bereits am Montag, 10. August 2020, wurde das Feuer durch eine Anwohnerin gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, die mit neun Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Brand schnell löschen. Auf einer Fläche von ungefähr 25 Quadratmetern waren Brandspuren erkennbar. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei Wildeshausen hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

