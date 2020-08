Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 12. August 2020, 14:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Wildeshausen entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg mit seinem VW die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord schätzte er die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Sattelzuges falsch ein und fuhr auf das Heck des Aufliegers auf.

Durch den Zusammenstoß entstanden am Auflieger des 34-jährigen Lkw-Fahrers aus der Ukraine erhebliche Schäden, die später auf mindestens 5.000 Euro beziffert wurden. Am VW entstanden hohe Schäden an der Fahrzeugfront. Durch die Wucht des Aufpralls lösten unter anderem beide Airbags aus. Der Schaden wurde hier auf 10.000 Euro geschätzt.

Sowohl der VW als auch der Sattelzug kamen neben dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord zum Stehen. Der VW musste abgeschleppt, das Heck des Aufliegers vor Ort in Stand gesetzt werden.

Durch die ausgelösten Airbags und die hohe Aufprallgeschwindigkeit zog sich der 61-jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Er verzichtete vor Ort aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

Da die Fahrbahn nach dem Zusammenstoß von Trümmerteilen übersät war, musste die Richtungsfahrbahn Hamburg für die Reinigung kurzfristig gesperrt werden. Zufällig vorbeikommende Mitarbeiter der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen unterstützten diese Maßnahme.

