Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 15/16.08.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 15.08.2020, zwischen 13.00 Uhr und 17.10 Uhr kam es in Visbek zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Straße Inseldamm. Dort touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkt abgestellten PKW VW einer 23-jährigen aus Visbek. Am PKW der 23-jährigen entstand geringer Sachschaden. Der unbekannte entfernte sich nach dem Verkehrsunfall in unbekannte Richtung, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund von vorgefundenen Unfallspuren dürfte der unfallverursachende PKW rot gewesen sein. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0

Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 15.08.2020, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr beschädigt eine derzeit unbekannte Person den ordnungsgemäß abgestellen PKW Opel-Astra eines 41-jährigen aus Vechta. Am PKW des 41-jährigen entsteht Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren dürfte es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen weißen Mercedes-Benz handeln. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0

Vechta - Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 15.08.20, um 21.15 Uhr wurde in Vechta in der Gildestraße ein 40-jähriger Vechtaer als Führer eines Kleinkraftrades angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,06 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 15.08.20, um 20.45 Uhr, kam es auf dem Netto-Parkplatz an der Oyther Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Zeuge habe beobachten können, wie der Einkaufswagen eines ca. 30-40 Jahre alten Mannes gegen das Heck des Pkw VW Golf einer 52-jährigen Vechtaerin gerollt sei. Hierbei entstand ein Schaden am Pkw. Im Anschluss habe sich der Unfallverursacher mit einem unbekannten Pkw entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-943-0.

Dinklage -Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 15.08.2020; 15:55 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Dinklager mit seinem PKW Audi die Märschendorfer Straße in 49413 Dinklage, obwohl er nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug gesichert abgestellt.

Vechta -Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am 11.08.2020; 14:30 Uhr, führte ein 65-jähriger aus Vechta seinen E-Scooter über die Große Straße in Vechta, obwohl dieser nicht versichert war. Am E-Scooter befand sich ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfall unter Radfahrern Am 15.08.2020; 16:59 Uhr, standen zwei Radfahrer nebeneinander an der LZA Münsterstraße/ Rombergstraße in Vechta. Beim Anfahren lenkt der 38-jährige Radfahrer aus Vechta nach links und touchiert die 59-jährige Radfahrerin aus Vechta, wodurch ein geringer Sachschaden an deren Fahrrad entsteht. Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 38-jährigen Verursacher fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahren folgte.

Steinfeld - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 15.08.20, um 20:45 Uhr, wurde eine 26-jährige Jugendliche aus Damme angehalten, die mit einem Roller (45 km/h) unterwegs war. Dummerweise war der Roller seit dem 01.03.20 nicht mehr versichert. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Kontrolle eines Radfahrers Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Samstag, 15.08.20, um 14:10 Uhr wurde bei einem 16-jährigen Jugendlichen während einer allgemeines Verkehrskontrolle starker Cannabis-Geruch wahrgenommen. Die Durchsuchung seiner Person führte schließlich zum Auffinden von mehreren Tütchen Cannabis und einem Joint. Ein Strafverfahren gegen den jungen Mann wurde eingeleitet.

Damme - Streitigkeiten vor einer Bar in der Dammer Innenstadt In der Nacht von Freitag zu Samstag um 03.30 Uhr kam es vor einer Bar in der Dammer Innenstadt zu lautstarken verbalen Streitigkeiten bei denen auch eine Flasche zu Bruch ging. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Strafbare Handlungen wurden nicht angezeigt. Die Personalien der beteiligten Personen wurden festgehalten. Im Rahmen dieses Einsatzes zeigte ein 27-jähriger Mann aus Damme den sog. Hitlergruß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

