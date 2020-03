Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden (Korrektur Ortsmarke)

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Dorstener Straße/Hackfurthstraße zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Gladbeck fuhr auf der Dorstener Straße in Richtung Gladbeck. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen fuhr auf der Hackfurthstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. An den Autos entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

