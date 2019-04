Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann aus hilfloser Lage geholfen

Freiburg (ots)

Eine Vermieterin einer Wohnung in Lörrach hat am Dienstagmittag die Rettungskräfte verständigt, weil sie sich Sorgen um einen Mieter machte. Den älteren Mann hatte sie schon länger nicht mehr gesehen. Auch die Post stapelte sich im Briefkasten. Sie hatte ein Poltern in dieser Wohnung vernommen, allerdings machte niemand die Türe auf. Über einen Zweitschlüssel wurde im Beisein der Polizei die Wohnung betreten und der 84 Jahre alte Mieter hilflos am Boden gefunden. Der Rettungsdienst versorgte ihn sofort und brachte ihn umgehend ins Krankenhaus.

