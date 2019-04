Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Pizzeria

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Pizzeria in Lörrach eingebrochen und haben zwei Geldspielautomaten ausgeräumt. Betroffen war eine Pizzeria im Entenbad. Am Mittwoch, nach 00:30 Uhr, muss die Tat geschehen sein. Über ein aufgehebeltes Fenster kamen der oder die Täter in den Gastraum, öffneten gewaltsam zwei Geldspielautomaten und stahlen das Bargeld daraus. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

