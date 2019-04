Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Auto prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hatte am Mittwochmorgen auf der L 132 bei Schliengen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Baum geprallt. Der 24-jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Kurz nach 08:00 Uhr war der Mann mit seinem Citroen zuerst nach rechts von der Straße abgekommen. In der Folge übersteuerte er seinen Wagen, schleuderte nach links und kollidierte dort mit einem Baum. Am Citroen des Mannes entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. Der Baum überstand den Anstoß allem Anschein nach nahezu unbeschadet.

