Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Langenau: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Mindestens zwei Täter hebelten am Mittwoch zwischen 19.50 Uhr und 21.20 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Langackerstraße auf und brachen so in das Gebäude ein. Fast sämtliche Räume des Erd-, Ober- und Untergeschoss wurden durchsucht und durchwühlt. Danach wurde das Haus über die Terrasse im Untergeschoss wieder verlassen. Konkrete Angaben über das Diebesgut sind bislang nicht möglich. Die Kriminalpolizei (07621/1760) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Langackerstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

