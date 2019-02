Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 26.02.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher kletterten über das Dach in Verbrauchermarkt - Rodgau

(aa) Sportlich und klettererfahren zeigten sich Einbrecher, die am Wochenende in einen Verbrauchermarkt in der Rochusstraße eingedrungen waren und Geld, Alkohol sowie Zigaretten gestohlen haben. Denn die Diebe waren über das Dach ein- und auch wieder ausgestiegen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 22 Uhr und Montag, 6 Uhr. Zunächst kletterten die Täter über eine Mülltonne und einen Anbau auf das Dach. Sie arbeiteten sich in die Zwischendecke vor und gelangten schließlich nach unten in den Verkaufsraum. Hier wurden zwei Kassen und die Zigarettenschließfächer aufgehebelt. Mit der Beute hangelten sich der oder die Einbrecher über - beziehungsweise zwischen - zwei Getränkeautomaten an der Wand entlang und wieder nach oben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Wer sah die Unfallflucht am Sonntagnachmittag? - Obertshausen

(fg) Auf 4.000 Euro beläuft sich der Schaden an einem Laternenmast, den ein unbekannter Fahrzeugführer in der Friedhofstraße in Höhe der Einmündung zum Rembrücker Weg am Sonntagnachmittag verursacht hat; ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 30 bis 40 Jahre alte Mann von kräftiger Statur in seinem dunkelblauen 5er BMW davon. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 16.45 Uhr die Friedhofstraße, wollte nach links in den Rembrücker Weg einbiegen, kam hierbei jedoch aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Laternenmast zusammen. Im Anschluss machte sich der Verursacher, der laut Angaben eines Zeugen eine Glatze und einen Dreitagebart hatte, aus dem Staub. Bei seinem Auto soll es sich um ein älteres Modell mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Einbrecher mochten wohl keine Kekse - Neu-Isenburg

(av) Am Wochenende brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Snack-Firma in der Gutenbergstraße ein; statt auf Kekse und Kartoffelchips hatten sie es jedoch auf einen Tresor abgesehen. Zwischen Samstag, 16.30 und Montag, 7.30 Uhr, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten durch dieses in die Büroräume der Firma. Hier nahmen sie den Tresor mitsamt Inhalt an sich, beschädigten dann die Haupteingangstür und flüchteten durch diese. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

4. Einbruch in Shisha-Bar - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Eine Shisha-Bar in der Kapellenstraße in Ober-Roden war am Montag das Ziel von Einbrechern. Die Eindringlinge warfen zwischen 1.30 und 16.50 Uhr die Scheibe eines Dachfensters ein und kletterten durch dieses ins Innere. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten drei Spielkonsolen und Bargeld. Mit ihrer Beute flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Mit über 2 Promille unterwegs - Autobahn 45/ Langenselbold

(av) Polizisten der Autobahnstation Langenselbold kontrollierten am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 45 einen Fahrer, der offenbar viel zu tief ins Glas geschaut hatte. Gegen 0.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Nissan Almera, der in Schlangenlinien über die Autobahn fahren soll. Die Polizei stoppte den Wagen im Bereich der Autobahn 66. Am Steuer saß ein 40-jähriger Mann aus Offenbach, der offensichtlich alkoholisiert war. Ein vorläufiger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Der Offenbacher musste mir auf die Wache kommen und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

2. Einbrecher stahlen Schmuck - Hasselroth/Gondsroth

(av) Ein Wohnhaus in der Hahnenkammstraße war am Montagabend das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18.20 und 19.30 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf, durchsuchten anschließend alle Räume und nahmen Schmuck an sich, ehe sie flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 26.02.2019

