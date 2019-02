POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 25.02.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Einbrecher werden ertappt und fliehen - Rodgau/Hainhausen

(fg) Zwei Einbrecher versuchten am frühen Sonntagmorgen in ein Reitsportgeschäft in der Alfred-Delp-Straße einzusteigen, wurden jedoch vom Eigentümer ertappt und flohen zu Fuß. Gegen 7.20 Uhr hebelten die Unbekannten an einem Fenster im Innenhof sowie der Eingangstür, scheiterten und wurden vom Besitzer, der sich zu dieser Zeit im Laden befand, erblickt. Daraufhin flohen die beiden Männer, die etwa 1,80 Meter groß waren und dunkle Kleidung trugen. Einer hatte eine Kapuzenjacke mit hellem Felleinsatz an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unbekannte räumen Handyladen aus - Rodgau/Jügesheim

(fg) Am frühen Sonntagmorgen brachen Unbekannte in einen Handyladen in der Weiskircher Straße ein und nahmen Bargeld sowie Mobiltelefone mit. Zuvor hebelten die Eindringlinge die Eingangstür auf, begaben sich in den Verkaufsraum und durchsuchten mehrere Vitrinen. Zudem machten sie sich an einer im Laden befindlichen Kasse zu schaffen, entnahmen das darin befindliche Geld und flohen. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 1.30 und 3.45 Uhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Briefmarken aus Wohnung gestohlen - Dietzenbach

(fg) Briefmarken klauten Einbrecher, die am Sonntag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Allee (10er-Hausnummern) eingedrungen waren. Zwischen 14.30 und 19.20 Uhr waren die Unbekannten am Werk, hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume, nahmen ihre Beute an sich und flohen. Hinweise zum Einbruch bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Festnahme nach Auswertung der Videoschutzanlage: 29-Jähriger in U-Haft - Hanau

(aa) Ein 29-Jähriger sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, weil er am Wochenende sowohl mehrere Passanten angegriffen als auch einen versuchten Straßenraub begangen haben soll. Am Freitag, kurz vor 16 Uhr, soll der Verdächtige in der Fahrstraße eine Fußgängerin unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann machte sich davon, als Passanten der 29-jährigen Hanauerin zur Hilfe kamen. Am Samstagnachmittag soll der Beschuldigte dann "Am Steinheimer Tor" mehrere Passanten ohne erkennbaren Grund geschlagen haben. Kurz vor 14.30 Uhr rannte der mutmaßliche Täter in Richtung Krämerstraße weg. Etwa eine halbe Stunde später hätte der 29-Jährige in der Römerstraße einen Jogger zu Boden getreten und von diesem Geld verlangt. Als sich Zeugen näherten, sei der Beschuldigte ohne Beute geflüchtet. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen war der Beschuldigte zu sehen und es wurde nach ihm gefahndet; eine Streife der Stadtpolizei entdeckte den 29-Jährigen am Samstagabend in der Innenstadt. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und er verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Am Sonntag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau seine richterliche Vorführung; anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

2. Goldmünzen und Armbanduhren erbeutet - Nidderau/Windecken

(fg) Goldmünzen und Armbanduhren ließen Unbekannte mitgehen, die am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße eingestiegen sind. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, hebelten die Eindringlinge ein Fenster auf, kletterten durch dieses ins Innere und durchsuchten sämtliche Räume. Nachdem sie ihre Beute eingesackt hatten, flohen sie vermutlich über die Terrassentür. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Ladendiebinnen lassen Haushalts- und Elektronikartikel mitgehen - Großkrotzenburg

(fg) Töpfe, Haushalts- und Elektronikartikel verstauten zwei Frauen am Samstag in einem Trolley und verließen mit diesem einen Einkaufsmarkt in der Marie-Curie-Straße, ohne die Ware zu bezahlen. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die beiden Unbekannten gegen 14.40 Uhr im Laden auf, ehe sie ihn verließen. Die eine hatte lange schwarze Haare, war etwa 1,70 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Ihre Begleiterin war zwischen 40 und 50 Jahre alt, korpulent und recht klein. Sie hatte ebenfalls schwarze lange Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Möglicherweise sind die Diebinnen in einem grünen Transporter davongefahren. Zeugen, die Angaben zum Ladendiebstahl machen können oder einen grünen Transporter im Bereich der einstelligen Hausnummern gesehen haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizei in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

4. Fußgängerin von Auto touchiert - Zeugen gesucht! - Maintal/Hochstadt

(aa) Eine Fußgängerin wurde am Freitagabend bei einem Unfall im Maulbeerweg leicht verletzt, als sie die Straße überqueren wollte und von einem schwarzen Kleinwagen touchiert wurde. Gegen 20.15 Uhr wollte die 23-Jährige in Höhe der Hausnummer 44 die Straßenseite wechseln. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den Verkehr. Ein schwarzes Auto erfasste sie am linken Fuß, sodass die Maintalerin zu Boden fiel. Der unbekannte Fahrer hielt nicht an. Die Frau erlitt nach erster Untersuchung eine Prellung am Fuß und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Autos sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

