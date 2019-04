Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Baucontainer aufgebrochen - Baumaschinen im Wert von 5000 Euro gestohlen

Freiburg (ots)

In Laufenburg wurde in der Nacht zum Dienstag ein Baucontainer aufgebrochen und daraus Baumaschinen im Wert von 5000 Euro gestohlen. Am Container, der in der Hännerstraße stand, wurde das Vorhängeschloss gewaltsam entfernt. Mehrere Baumaschinen fielen dem oder den Tätern in die Hände. Der Polizeiposten Laufenburg ermittelt (Kontakt 07763 9288-0).

