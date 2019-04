Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Stütze löst sich am Lkw - 6500 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Lkw befuhr am Mittwoch gegen 10.50 Uhr ein 39 Jahre alter Mann den Lettenweg in Richtung Lindenstraße, als sich auf Höhe des Friedhofes, die rechte hintere Stütze löste und aus der Führungsschiene ausfuhr. Dabei wurde die dortige Laterne so beschädigt, dass diese samt Fundament ausgewechselt werden muss. Die Ursache hierfür war eine defekte Sicherungsfeder. Am Lkw selbst wurde die Schiene der Stützte ebenfalls stark beschädigt. Der Sachschaden am Lkw wird auf zirka 3500 Euro, der an der Laterne auf zirka 3000 Euro geschätzt.

md/ma

