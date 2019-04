Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto auf Parkplatz angefahren und trotz Zeugen abgehauen

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz in der Hauptstraße. Hier parkte um 16.30 Uhr ein 49 Jahre alter Mann seinen Audi. Als er zurückkam, wurde er von einer Frau angesprochen, dass soeben ein vermutlich hellblauer SUV beim Ausparken an das Heck des Audis gefahren sei. Sie habe noch versucht, den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, jedoch verließ dieser die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sein Kennzeichen wurde der Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernahm.

