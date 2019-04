Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Autohaus - Sicherheitsdienst vertreibt Einbrecher

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in ein Autohaus in Lörrach-Tumringen eingedrungen. Gegen 01:15 Uhr löste die Alarmanlage im Objekt aus. Die angeschlossene Sicherheitsfirma sprach die Täter über die Lautsprecher im Gebäude an, weswegen diese noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Wie sich herausstellte, hatten der oder die Täter ein Seitenfenster eingeschlagen. Drinnen wurden Schreibtischschubladen durchwühlt. Bei der weiteren Tatausführung wurden die Täter dann gestört. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-500) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtung rund um den Berner Weg in Tumringen.

