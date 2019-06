Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Schifferstadt (ots)

Im Verlauf des Wochenendes kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu mehreren Fahrten unter Alkoholeinfluss.

Am Freitagabend wurde gegen 23.00 Uhr durch einen Zeugen ein PKW gemeldet, welcher in Dannstadt-Schauernheim unterwegs war und deutliche Schlangenlinien fuhr. Durch die Polizeistreife konnte der PKW in der Germanstraße angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Fahrer einen Wert von 1,59 Promille. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In Schifferstadt kam am Samstag, gegen 19.45 Uhr, ein 38-jähriger Fahrradfahrer in der Herzog-Otto-Straße infolge Alkoholgenusses von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrsschild, welches allerdings nicht beschädigt wurde. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Mann leicht. Bei einem Atemalkoholtest wurden 1,96 Promille festgestellt, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

In Waldsee fiel einer Funkstreife am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.10 Uhr, ein Fahrradfahrer in der Altriper Straße auf, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der Kontrolle des 20-jährigen konnten 2,14 Promille in der Atemluft festgestellt werden, weshalb auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

