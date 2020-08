POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Fahrrad gestohlen

Ein schwarz-grünes Mountainbike fiel am Montag wohl einem Fahrraddieb am Öhringer Bahnhof auf. Das Rad wurde von seinem Besitzer gegen 12 Uhr am Fahrradständer vor dem Parkhaus abgeschlossen. Als der 15-Jährige sein Mountainbike gegen 15 Uhr wieder abholen wollte, fehlte von diesem jedoch jede Spur. Ein Unbekannter muss sich in diesem Zeitraum am Schloss zu schaffen gemacht und das Fahrrad der Marke Bulls geklaut haben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

B19/ Dörzbach: Zwei Motoradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer musste am Sonntagnachmittag auf der B19 bei Dörzbach von Rettungskräften behandelt werden, weil es zuvor zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Biker gekommen war. Der 33-Jährige fuhr auf seiner Honda von Stachenhausen in Richtung Hohebach. Auf halber Strecke wollte er nach links auf einen Rastplatz abbiegen und bremste sein Gefährt daher bis zum Stillstand ab. Ein 19-Jähriger, der auf seinem Motorrad einige Meter dahinter fuhr bemerkte dies wohl zu spät und schrammte mit seiner Suzuki an dem stehenden entlang. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden blieb mit rund 100 Euro vergleichsweise gering, jedoch wurden beide Männer bei dem Unfall leicht verletzt.

