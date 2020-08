POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg / Ernsbach: Motorradkennzeichen gestohlen

Auf ein Motorradkennzeichen hatte es ein Unbekannter offenbar zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in Ernsbach abgesehen. Das Zweirad der Marke Ninja Kawasaki war im genannten Zeitraum in der Carl-Arnold-Straße auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes abgestellt. Der Täter entwendete das am Motorrad angebrachte amtlich Kennzeichen KÜN-D 247 samt Kennzeichenbeleuchtung. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Nummernschildes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Bremsen haben versagt

2.000 Euro Sachschaden entstanden am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Künzelsau. Eine 61-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa vom Zollstockweg über den Kreuzungsbereich der Langenburger Straße in Richtung Bad Mergentheimer Straße unterwegs. Laut Angaben der Frau habe die Bremse ihres PKW bereits im Zollstockweg nicht mehr funktioniert. Im Kreuzungsbereich der Langenburger Straße geriet ihr Fahrzeug daher links auf eine Verkehrsinsel, auf der es ein Verkehrsschild überfuhr. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug in Höhe von zirka 2.000 Euro beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die 61-jährige Fahrerin des Corsas wurde nicht verletzt.

Öhringen: Gegen Auto gefahren und abgehauen

Einfach abgehauen ist ein bislang unbekannter Autofahrer, nachdem er am Samstag in Öhringen gegen einen geparkten VW Golf fuhr. Der betroffene VW war in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13.15 Uhr rückwärts auf einem Parkplatz in der Ledergasse geparkt. Währenddessen muss eine Person mit ihrem vermutlich weiß lackierten PKW gegen den VW gefahren sein. Anstatt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 melden.

Künzelsau: Von Garten zu Garten gesprintet

Ein junger Mann hielt die Polizeibeamte des Polizeireviers Künzelsau am Sonntagmorgen auf Trapp. Der 24-Jährige war in mehreren Gärten in und um die Amirchshäuser Straße unterwegs und versteckte sich vor den dortigen Anwohnern. Nach einer längeren Verfolgung teilten Zeugen den eingesetzten Polizeibeamten mit, in welchem Garten sie den Mann gesichtet hatten. Der 24-Jährige stellte sich nach einem Zuruf der Beamten direkt, sodass er vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann stand unter Alkohol und Drogenbeeinflussung und war dadurch wahrscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Da der junge Mann auf seiner Flucht mehrer Gegenstände beschädigt hatte, geht die Polizei davon aus, dass er einen Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro angerichtet hatte.

Öhringen: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Ein Mann wurde am Freitagabend in Öhringen von mehreren Personen gesehen, wie er unter dem Einfluss von Alkohol Auto gefahren ist. Der 21-Jährige soll mit seinem VW gegen 21.45 Uhr rasant und mit lauter Musik in die Straße "Altstadt" gefahren sein. Sichtlich alkoholisiert soll er dann geparkt und in ein Lokal gegangen sein. Die alamierte Polizei traf den jungen Mann dann bei seinem Auto an, während dessen Bekannte ihn davon abhalten wollten wieder mit dem Auto loszufahren. Der 21-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig, stritt ab alkoholisiert gefahren zu sein und wollte sich nicht ausweisen. Nachdem der Mann zunehmend ungehaltener wurde, legten die Ordnungshüter ihn auf dem Boden ab und legten ihm die Handschließen an, wobei er leicht verletzt wurde. Auch einer der Beamten wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Beschuldigte musste die Polizisten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und muss nun mit entspechenden Anzeigen rechnen.

