POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: Ruhestörung sorgt für größeren Polizeieinsatz

Rund 20 Anrufe gingen am späten Samstagabend beim Polizeirevier Mosbach sowie beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Heilbronn ein. Die Anruferinnen und Anrufer aus dem gesamten Elzmündungsraum beschwerten sich über laute Musik, die von einer Veranstaltung auf dem Obrigheimer Schloß Neuburg ausging. Da über 250 Gäste vor Ort waren, fuhren mehrere Polizeistreifen an den Veranstaltungsort. Aufgrund der massiven Ruhestörungen, mussten die Beamtinnen und Beamten die Veranstaltung beenden. Da die derzeit geltenden Abstand- und Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden, mussten ein Großteil der Gäste nach Hause geschickt werden. Nun folgen jedoch nicht nur Anzeigen wegen Ruhestörung und Verstößen gegen die Coronaverordnung, sondern auch wegen Beleidigung. Mehrere Polizeibeamte wurden nicht nur aus der anonymen Menge heraus massiv beleidigt, in zwei Fällen ließen ein 22-Jähriger und ein 39-Jähriger ihrem Unmut über den Polizeieinsatz freien Lauf, in dem sie die Einsatzkräfte beleidigten.

Mosbach: Zwei Verletzte nach Unfall

Heftig muss der Zusammenstoß zweier Autos am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, an der Einmündung Neckarelzer Straße / Schillerstraße in Höhe der S-Bahn-Haltestelle Mosbach-West gewesen sein. Ein 60-jähriger war mit seinem Fiat Doblo vom Mosbacher Kreuz her kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs und übersah dabei offenbar ein 31-Jährige, die mit ihrem VW von der Schillerstraße aus nach links auf die Bundesstraße fuhr. Mehrere Zeugen bestätigten, dass die Frau bei grün gefahren war. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der Fiat kam nach rund 25 Metern auf dem rechten Gehweg zum Stehen, der VW wurde um 90 Grad herumgeschleudert. Die Insassen des Volkswagen musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden, der Fiat-Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrberiet waren, kam es für die Dauer von rund einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Hardheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte bereits am 29. Juli mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Hardheim. Die Besitzerin stellte ihren Peugeot gegen 6.45 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Wertheimer Straße ab. Als sie um 17.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Peugeot. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Einbruch -Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Sportbetrieb in Osterburken. Zwischen 21.15 Uhr und 5 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude in der Güterhallenstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mitthilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Buchen verletzt. Gegen 14.45 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landstraße zwischen Bödigheim und Buchen unterwegs. An der Einmündung zum Zubringer der Bundesstraße 27 bog der Mann mit seinem Gefährt nach links ab und übersah vermutlich den entgegenkommenden Audi einer 33-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander. Durch den Zusammenprall wurde die Frau und die 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige und dessen zwei Insassen blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Osterburken: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht!

Am vergangenen Wochenende stiegen Einbrecher in einen Kindergarten in Osterburken ein. Unbekannte begaben sich zu dem Kindergarten in der Turmstraße. Dort schmissen die Täter eine Scheibe ein und öffneten das Fenster. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 26-Jährige kam am Sonntagnachmittag mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und wurde dabei verletzt. Die Frau war mit ihrem Hyundai zwischen Bofsheim und Dörrhof unterwegs. Vermutlich veränderte sich ihr Gesundheitszustand so stark, dass die 26-Jährige die Kontrolle über ihr Gefährt verlor, von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunterfuhr. Dadurch wurde die Frau leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Buchen: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 16-Jähriger steht im Verdacht sein Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Drogen in Buchen gefahren zu haben. Am Sonntag, gegen 23 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den Jugendlichen mit seinem Roller auf einem Feldweg neben der Landstraße zwischen Buchen und Bödigheim. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung des Rollerfahrers fest. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Der 16-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Anzeige zu und er muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

