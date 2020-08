Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2020 mit einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Nach Gebäudebrand Haus unbewohnbar Am Sonntag gegen 14.50 Uhr meldeten zahlreiche Anrufer bei der Rettungsleitstelle und der Polizei eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Mühlwehrstraße. Die sofort ausrückende Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass es aus einem Zweifamilienhaus mit Ladengeschäft stark rauchte. Alle 7 Bewohner des Hauses waren bereits unverletzt vor dem Gebäude. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich eine Restmülltonne vor dem Gebäude Feuer gefangen hatte. Der Brand breitete sich auf ein Balkongeländer des 2. Obergeschosses und dann auf den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, aber nicht verhindern, dass das Gebäude unbewohnbar bleibt. Die Bewohner wurden von der Stadt Bad Mergentheim in anderen Wohnungen untergebracht. Der Schaden am Gebäude wird auf 80.000, der am In-ventar auf 20.000 Euro geschätzt. Axel Kunzmann

