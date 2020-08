Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-HN: POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obersulm/Löwenstein: Breitenauer See Am Samstag, den 08.08.2020, gegen 16.00 Uhr wurden bei der Überwachung der amtlich angeordneten Sperrung des Badesees zwei Männer schwimmend angetroffen. Beide Personen erhielten ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Weitere Verstöße wurden nicht festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 10

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell