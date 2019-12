Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher werfen Fensterscheibe ein

Hamm-Uentrop (ots)

Am Donnerstag, den 12. Dezember, gegen 11 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Alten Uentroper Weg ein. Sie warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere.

Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen.(je)

