Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-HN: POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Zaberfeld: Katzenbachsee und Ehmetsklinge bei Zaberfeld vorübergehend wegen Überfüllung gesperrt. Die Badeseen mussten heute Morgen, am 09.08.2020, bereits kurz vor 12 Uhr wieder wegen Überfüllung gesperrt werden. Der Besucherandrang war so groß, dass die vorhandenen Plätze in kurzer Zeit belegt waren. Die Behörden bitten um Verständnis, bitte fahren sie nicht mehr an! Durch den zurückgewiesenen Pkw-Verkehr kann es zu einem gefährlichen Rückstau kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 10

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell