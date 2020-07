Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorbereitung auf die Fahrprüfung

Ludwigshafen (ots)

Am 18.07.2020 wurde in der Blücherstraße in Ludwigshafen am Rhein ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer des PKW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wäre ihm wohl erst eine Woche später nach erfolgreicher theoretischer und praktischer Fahrprüfung ausgehändigt worden. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell