Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handbremse nicht angezogen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine 33 Jahre alte Opel-Fahrerin hat am Dienstagmorgen (05.11.2019) beim Parken offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen und den Gang einzulegen, der Opel Astra rollte daraufhin gegen ein Zaun und durchbrach diesen. Die 33-Jährige parkte den Astra gegen 08.40 Uhr in der Straße Beim Fasanengarten, als sich der Opel selbständig machte, nach einigen Metern einen Zaun durchbrach und schließlich in einer Blumenrabatte zum Stehen kann. Glücklicherweise gab es keinen Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro.

